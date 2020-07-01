Bentley представила обновленную версию кроссовера Bentayga

В компании отметили, что обновленный Bentley Bentayga демонстрирует новый язык фирменного дизайна бренда.

Кроссовер отличается новым оформлением передней части кузова: бампер стал более массивным, а центральная часть решетки радиатора увеличена.

Головная матричная оптика установлена на 30 мм выше, чем прежде.

Задняя часть автомобиля полностью новая — с пятой дверью во всю ширину кузова. На крышке целиком расположены диодные фонари как у Continental GT, а вот ниша для номерного знака переехала на бампер. Задняя колея и колесные арки расширены на 20 мм. Кроме того, на модели впервые установили стеклоочистители с 22 подогреваемыми форсунками омывателя на каждом поводке.

В цветовую гамму добавились два новых оттенка: зеленый Viridian, основанный на окрасе концепта EXP 10 Speed 6, и кремовый Patina.

Внутри кроссовера пересмотрено практические всё. Среди самых заметных изменений — это полностью виртуальные приборы, от которых в Bentley еще недавно открещивались.

Также стоит отметить новые дверные карты, руль, кресла, другое наполнение передней панели.

Также появилась новый мультимедийный комплекс с 10,9-дюймовым широкоформатным дисплеем. Клавиши его управления, которые прежде располагались по бокам от монитора, теперь сгруппированы в отдельную линию и находятся под дисплеем. Улучшены графика и возможности соединения с гаджетами.

Помимо всего прочего, в перечне оборудования нового Bentayga имеется навигация, проекционный дисплей, развлекательная система для задних пассажиров, как на Flying Spur, и опциональная 1 780-ваттная аудиосистема Naim с 20 динамиками и 6 звуковыми профилями.

А вот по технической части перемен нет. Новинка выйдет на рынок с 4,0-литровым бензиновым турбомотором V8 мощностью 550 л.с. (770 Нм). Такой Bentayga сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 4,5 секунды, максимальная скорость достигает отметки в 290 км/ч.

Немного позже появятся модификации Speed (с 6,0-литровым двигателем W12) и Hybrid (с тандемом двигателя V6 и электромотора).

Все версии будут комплектоваться 8-ступенчатой АКПП и постоянным полным приводом. В продаже обновленные Bentley Bentayga появятся осенью этого года.