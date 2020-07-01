У Петербурзі прихильниця поправок до Конституції виявила, що за неї вже проголосували

Мешканка Санкт-Петербурга Анастасія розповіла кореспонденту Веліканова Znak.com, що не змогла віддати свій голос на підтримку поправок до Конституції. За її словами, вона прийшла на дільницю і з’ясувала, що хтось вже проголосував за неї.

У книзі, що містить списки виборців, на дільниці №333 на вулиці Смолячкова стояв підпис, зовсім не схожа на ту, що в неї в паспорті. «Мені не дали проголосувати і навіть написати скаргу, поліцію на ділянці ситуація ніяк не хвилювала. Я виступаю за прийняття поправок до Конституції і переживаю, що хтось міг проголосувати замість мене проти», — розповіла дівчина. Вона залишила скаргу на гарячій лінії Центрвиборчкому.

У територіальній виборчій комісії №22 Znak.com пообіцяли розібратися в ситуації.

Зазначимо, що голосування щодо поправок до Конституції проходило протягом 6 днів достроково, вранці 1 липня, в основний день голосування, в Петербурзі явка перевищувала 60%. На даний момент у міськвиборчкомі фіксують явку в 66%. На ряді ділянок в Петербурзі явка наближається до 100%. На дільниці №1911 вже проголосували всі виборці.

Раніше «Спостерігачі Петербурга» повідомляли про те, що в десятках ДВК після дворових і надомних голосувань співробітники комісій поверталися з набитими урнами. Спроби з’ясувати відповідність кількості бюлетенів у скриньках і підписів у списках виборців на дільниці №2191 закінчилися скандалом, в процесі його освітлення поліцейські зламали руку журналістові Давиду Френкелю.