Кабмін виділить понад 300 млн грн на житло для поранених у військових ООС

Українським військовослужбовцям, які були поранені на Донбасі, виділять понад 300 млн гривень на житло.

Рішення на засіданні прийняв Кабмін, передає урядовий портал у середу, 1 липня.

“Допомога від держави отримають військовослужбовці, які брали участь у відсічі збройної агресії на Донбасі і отримали поранення”, – сказано в повідомленні.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, це рішення передбачає виділення 305 млн гривень, які підуть на те, щоб забезпечити квартирами і будинками майже 300 військових та їхні сім’ї.