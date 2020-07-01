Клитина про сексизм у владі: вони боялися, що я прийду до Зеленському з декольте

Колишня заступник міністра інфраструктури Олександра Клитина поскаржилася на сексизм у владних кабінетах України і зазначила, що особисто неодноразово випробовувала його на собі.

В інтерв’ю «Апостроф TV» вона зазначила, що неприпустимим поведінкою щодо жінок зловживали глава Мінінфраструктури Владислав Криклій і екс-глава Офісу президента Андрій Богдан.

«У Зеленського на інтерв’ю я фактично презентувала реформу залізничну, повинна була за це відповідати. А коли я вже прийшла на посаду, він (Криклій. – Ред.) Каже: «Вибач, але ти не будеш за УЗ відповідати, ти жінка, залізничники тебе не сприймуть «, – згадала Клитина.

«Я такого вже натерпілася! Переживають, що я декольте одягну Зеленського. Це єдине, що їх турбує. Мені багато зауважень робив міністр Криклій. Він переживав, що у мене це якесь занадто відкрите плаття, то в мене якась майка не така, то ще щось йому не подобалося», – обурилася колишня чиновниця.

Щодо Богдана, то він, за словами Клитиной, дозволив собі насміхатися над нею прямо під час співбесіди в кабінеті президента України.

«Одне питання Богдана на співбесіді чого вартий. Він розуміє, що людина, мабуть, на співбесіді у президента хвилюється. Я намагалася їм пояснити, що таке лібералізація ринку і як УЗ треба розділити на кілька компаній. І тут він мені каже, що я, як провідниця в поїзді. Як я повинна відчувати себе? У мене вийде їм пояснити після цього?» – розповіла екс-заступник глави МІУ.

«Вони вважають це нормальним. І мене дуже лякає, що у нас цей сексизм вже витікає в медіапростір. І ніхто ніяк не реагує. Це в суспільстві дуже поганий знак. Тому що я вважаю, що сексизм – це фашизм. Це дискримінація іншої людини по підлозі. Тобто, я крутий, у мене є щось у штанях. І, що ти крутий? Це дає щось для твого успіху в політичній кар’єрі? Я вважаю, що ні», – поділилася своїми роздумами вона.