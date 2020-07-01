В Житомирі командир взводу зв’язку погорів на хабарі: обіцяв покрити недостачу техніки на $60 тисяч

Командира взводу зв’язку однієї з військових частин, дислокованих в Житомирській області, впіймали на хабарі.

Попередньо, гроші військовий вимагав від іншого командира взводу цієї ж частини. Про це на офіційному сайті повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, зловмисник в обмін на гроші обіцяв не перешкоджати колезі в просуванні по службі і не видавати його вищому керівництву за нібито нестачу ввіреного військового майна – трьох радіостанцій вартістю 20 000 доларів кожна.

Військовий також погодився поставити свій підпис в обхідному аркуші колеги та в акті приймання-передачі майна.

У Житомирі на хабарі піймали командира взводу зв’язку. Джерело: ssu.gov.ua

Підозрюваного затримали згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України на околиці Житомира після одержання обумовленої суми.

В рамках кримінального провадження (за ч. 3 ст. 368 КК) вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину.

У Житомирі на хабарі піймали командира взводу зв’язку. Джерело: ssu.gov.ua

У Житомирі на хабарі піймали командира взводу зв’язку. Джерело: ssu.gov.ua