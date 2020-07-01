“Поклав своє життя на створення незалежної держави”: Шмигаль розповів про своє ставлення до Бандери

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю “BBC News Україна” розповів про своє ставлення до лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери.

“Бандера – це людина, яка своїм життям боролася за незалежність України в тієї годину, коли у принципі не було демократичних важелів цієї боротьби. Цей чоловік поклав своє життя на створення незалежної держави Україна”, – сказав прем’єр-міністр.

Глава уряду зазначив, що спосібі і методи, які використовував Бандера, “оцінюють історики, політики та політологи”.

“Моє ставлення до Бандери просте: історична постать, яка відіграла свою роль для становлення української незалежної держави”, – пояснивши Шмигаль.

Степан Бандера – український політичний діяч, ідеолог українського націоналізму. Він народився 1 січня 1909 року. У лютому 1940 року ставши керівником фракції ОУН(б), 1947 року очолив провід ОУН. 1959 року його вбивши агент КДБ. Похований у Мюнхені.