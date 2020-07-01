Руйнівник радянської системи

Тридцять п’ять років тому глава Свердловського обкому Борис Єльцин переїхав до Москви. Михайло Горбачов спочатку цьому противився — вони знали один одного ще з кінця сімдесятих і не дуже ладнали. Але в 1985 році було не до взаємних образ: перебудова вимагала нових кадрів. Енергійний і молодий керівник Свердловська давно був у полі зору ЦК. Як складалася його політична кар’єра в радянський період, згадує .

“Він не соромився поговорити з людьми”

“Михайло Сергійович, Єльцин наша людина! Треба брати його”, — переконував Єгор Лігачов, заввідділом ЦК КПРС по організаційно-партійній роботі та ідеології. Горбачов сумнівався, але все ж прислухався до думки старшого колеги.

На керівника Свердловська на початку 1980-х звернув увагу Юрій Андропов. Голові КДБ імпонувало, що Єльцин виступав проти чиновницьких привілеїв.

Однак на переїзд той погодився не відразу. У Свердловську його знали і поважали. При ньому в місті почали будувати метро, звели нові театри, цирк. Багато нарешті перебралися з бараків в сучасні квартири. В облцентрі влаштовували ярмарки з дефіцитними товарами.

Кожне рішення доводилося погоджувати з Москвою і переконувати ЦК. Але Єльцин був пробивним керівником.

Він відвідував заводи і магазини, користувався громадським транспортом, стояв у чергах за продуктами. Колеги в обкомі вважали, що це робота на публіку. Але прості люди думали інакше.

“Він міг у будь-який день сісти в трамвай або автобус і проїхатися по маршруту, почути, що народ говорить, як організована робота транспорту, як місто виглядає. Він не соромився спуститися в шахту, піти в домну, поговорити з людьми”, — згадував уральський журналіст Григорій Каета.

Перший секретар Московського міського комітету КПРС Борис Єльцин веде збори партійного активу Москви

У середині сімдесятих Єльцин одним з перших регіональних лідерів почав проводити публічні зустрічі. Його вимогливо запитував: “Чому в гуртожитку вогкість і багато тарганів?” Кидали на сцену записки: “Чому в консерваторії змушують грати на інструментах з порваними струнами?” Кричали навздогін: “Чому в магазинах немає чаю і постільної білизни?”

Єльцин терпляче відповідав, але золотих гір нікому не обіцяв. Він чесно пояснював: “Продукти і далі будуть по талонах. А на окремі квартири не варто сподіватися до початку дев’яностих”.

Ці зустрічі як мінімум дозволяли людям, що називається, випустити пар. Їх показували по телебаченню, і в Москві це помітили.

Новий мікрорайон, де живуть робітники виробничого об’єднання “Уралмаш”. Місто Свердловськ

Типовий комуніст

Єльцин, хоч і розумів вади планової економіки, антисовєтчиком себе не вважав. Він ні в чому не суперечив Москві, і його політична кар’єра стрімко йшла в гору. Так, у 1977-му він беззаперечно виконав наказ Андропова зрівняти з землею Іпатіївський будинок. В підвалі цього двоповерхового особняка в 1918 році більшовики розстріляли сім’ю останнього імператора Росії.

Голові КДБ не подобалося, що місце страти привертає увагу іноземців і радянських дисидентів. Він побоювався, що Іпатіївський будинок може стати антикомуністичної святинею, а там недалеко і до народних хвилювань. Свердловські влади довго відмовлялися, і тільки Єльцин без сперечань закрив болюче для комуністів питання.

Коли в 1982-му Андропов оголосив порочним вплив західної культури на радянське суспільство, Єльцин його підтримав і звинуватив іноземну моду в тому, що вона “розкладає уральську молодь”. За його розпорядженням в прокат не вийшли шість зарубіжних фільмів.

Єльцина займали земні проблеми, а не пошуки сенсу життя або демократії. Його удостоїли кількох урядових нагород. “Єльцин зберіг всі ці талісмани зниклої системи і дуже пишався ними”, — зазначав письменник Тімоті Колтон в книзі про першого російського президента.

Голова Верховної Ради РРФСР, член ЦК КПРС, народний депутат СРСР Борис Миколайович Єльцин

Свердловський провінціал у столиці

У Москві Єльцину запропонували очолити відділ будівництва. Він розраховував на більш солідну посаду і не приховував розчарування.

“Члена ЦК, першого секретаря обкому зі стажем дев’ять з половиною років — і на завідувача відділом будівництва ЦК — це якось не дуже логічно. Свердловська область — на третьому місці з виробництва в країні, і перший секретар обкому партії, який має унікальний досвід і знання, міг би бути використаний більш ефективно”, — згадував Єльцин.

Але його відразу обрали секретарем ЦК КПРС. У грудні 1985-го він очолив Московський міський комітет (БГК) компартії. У лютому 1986-го — кандидат у члени Політбюро. Настільки стрімке сходження підтримав Горбачов. Він пояснював, що досвідчений регіональний чиновник допоможе реалізувати перебудову.

Володимир Долгих, Борис Єльцин, Едуард Шеварднадзе, Валерій Комірів, Михайло Соломенцев, Єгор Лігачов, Микола Рижков, Андрій Громико, Михайло Горбачов в президії шостої сесії Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання

Верхівка компартії скептично поставилася до Єльцина. Його вважали провінціалом і простаком. Не зацікавилися ним і на Заході. Джордж Буш — старший після знайомства обурювався його манерами.

“Цей хлопець — справжній дикун, правда?” — сказав він співробітників Білого дому, присутнім на зустрічі.

В розпал перебудови ніхто не міг припустити, що зовсім скоро Єльцин схлестнется з Горбачовим. Втім, і сам свердловський політик був далекий від думки піти в опозицію.

Він повністю поринув у справи. Як у Свердловську, особисто перевіряв магазини, склади, їдальні. Їздив на громадському транспорті та багато спілкувався з москвичами. При ньому приступили до розробки генплану, заборонили зносити історичні будівлі. З’явився новий свято — День міста.

Стиль роботи Єльцина в ЦК вважали дивним, але закривали очі. Зустрічі глави МГК з москвичами дратували. Був незадоволений і Горбачов. Реформи буксували, його популярність падала. На цьому тлі прямолінійний Єльцин, який відкрито критикує недоліки системи, набирав популярність.

Будинок інженера Іпатьєва, в якому провела останні дні сім’я імператора Миколи II Романова

Сутичка з Горбачовим

Восени 1987 року пленум ЦК обговорював доповідь до 70-річчя Жовтневої революції. Єльцин несподівано попросив слово. Засідання вів Лігачов, але він не відреагував на підняту руку глави МГК.

“По-моєму, у Бориса Миколайовича Єльцина є бажання щось сказати”, — заступився за нього Горбачов. Лігачов неохоче погодився. Отримавши мікрофон, Єльцин розніс роботу партійних структур. Він закликав номенклатуру припинити “славослів’я на адресу генсека” і не формувати новий культ особистості.

“Пройшло два-три роки перебудови. Було багато сказано. Але зараз виявляється, що потрібно ще два-три роки. Це дуже дезорієнтує людей, партію, всіх нас. Віра в розбудову почала падати. Люди нічого реально не отримали”, — дорікав з трибуни Єльцин.

Президент СРСР Михайло Горбачов і президент Росії Борис Єльцин під час вечірнього засідання позачергової сесії ВР РРФСР. 1991 рік

На наступний день про це говорила вся Москва. Виступ Єльцина розійшлося в самвидаві, його цитували в газетах, журналах, на радіо. Політик, сміливо заявив про проблеми перебудови, вийшов на перший план.

У березні 1989-го Єльцина обрали народним депутатом. Через рік він очолив Верховну Раду. На цій посаді 12 червня 1990 року підписав Декларацію про суверенітет Росії. Ще через рік переміг на виборах президента.

“Життя видає нам дивні парадокси. Хіба не дивно, що Єльцину, який був типовою радянською людиною, доля підготувала роль руйнівника радянської системи?” — задається питанням Тімоті Колтон.

Пост президента Росії Єльцин займав до 31 грудня 1999 року.