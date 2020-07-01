Екзит-пол: Майже 60% петербуржців проголосували проти зміни Конституції

Прихильники кампанії «НІ!» надали чергові дані опитувань, що проходять біля дільниць для голосування за поправки до Конституції. За даними на 15:00, в Петербурзі 57,7% не згодні із змінами, які передбачається внести в основний закон країни.

У Москві теж посилився протестне голосування. Так, якщо до полудня проти поправок виступали 45% жителів, то до 15:00 показник виріс до 49,87%.

Всього активісти опитали на виході з дільниць 4 тис. 784 людини. 3 159 тис. респондентів погодилися поділитися своєю думкою, інші вважали за краще піти від відповіді.

Нагадаємо, в Росії 1 липня — останній день, коли можна проголосувати з питання зміни Конституції. У Петербурзі на Дворцовій площі почалися протести.