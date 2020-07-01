«У нас кожен день падає рейтинг»: у «Слуги народу» незадоволені позицією партії щодо грального бізнесу

У Верховній Раді, яка у другому читанні розглядає проект закону про легалізації в Україні грального бізнесу, «слугу народу» затримали цікавою листуванні у фракційному чаті.

Фото публікує видання «Літери».

Один з народних депутатів, який в чаті позначений лише номером телефону, пише: «Добрий день, чому ми не відповідаємо на ці правки? Бодай би говорити, що все, що вони говорять, неправда! У нас кожен день падає рейтинг. Тих, хто ставить ці правки, показують по ТБ. А ми?»

На що дається відповідь від учасника чату Михайла Лаби: «Обливають, а ми утираемся. Набридло».