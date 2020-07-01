Пік захворюваності Covid-19 в Україні припаде на осінньо-зимовий період — медик

Коронавірусна хвороба (Covid-19) з України нікуди не поділася. Поширення інфекції триває по всій території нашої країни.

Про це в коментарі ГолосUA повідомив голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко.

«Продовжується зростання захворюваності, інтенсивність зараз не дуже висока, але, тим не менш, поширення і захворюваності триває. Смертність за середньостатистичними даними залишається в межах 15 випадків на добу. Тому можна зробити висновок, що коронавірус з України нікуди не ділася», — розповів експерт.

З його слів, виникає питання, раз він не зник, те, що до цього шість місяців робили органи державної влади і наскільки ми в даному випадку готові протидіяти цій загрозі.

«У результаті виходить, що влада шість місяців нічого не робила і байдикувала. Тепер же став інший дуже важливе питання, адже в осінньо-зимовий період ситуація значно ускладниться і восени почнеться зростання інших гостро-респіраторних і вірусних інфекцій. Серед яких можна назвати грип, парагрип, аденовірусні інфекції, кір, що значно ускладнить ситуацію з проведенням диференціальної діагностики Covid-19. Відповідно навантаження на Національну систему охорони здоров’я зросте в десятки, а то й сотні разів. Коронавірусна інфекція відноситься до респіраторних інфекцій, тому що в першу чергу вражає верхні дихальні шляхи. Для таких інфекцій характерно хвилеподібний перебіг, тому я б не сказав, що восени нас буде чекати друга хвиля, адже в даний момент ми знаходимося на гребені хвилі, яка буде наростати і основне наростання цієї хвилі відбудеться в осінньо-зимовий період», — підсумував С. Кравченко.