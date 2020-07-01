«Україна — рай. Спасибі Зеленському»: Що говорив після виходу з російської в’язниці Рудьковський

Екс-міністр транспорту і зв’язку, колишній нардеп від «Партії регіонів» і бізнесмен Микола Рудьковський розповів, що йому довелося пережити в російській в’язниці «Матроська тиша» і як вдалося вийти на свободу.

Цим і багатьом іншим він поділився у своєму першому інтерв’ю після повернення в Україну видання «Цензор.НЕМАЄ». InfoResist наводить найцікавіші цитати Рудьковського.

«Мене просто захопили в заручники»

Московський суд засудив Рудьковського до двох років в’язниці за участь в демонстрації в Києві 14 червня 2014 року під посольством РФ. В ході мітингу політик кинув камінь на територію дипустанови.

«У Росії вражає те, що всім наплювати на закон, це зона беззаконня. Мене засудили за статтею 360 Кримінального кодексу РФ, «напад на службові приміщення посольств». Хоча я громадянин України, вони засудили мене за дії на території України, які за нашим законом правопорушенням не були. Тобто я був непідсудний, мене просто захопили в заручники», — прокоментував Рудьковський свій вирок.

«Я не шкодую про демонстрації проти агресії Росії, вчинив би також»

Незважаючи на те, що довелося пережити українському політику, він не шкодує про свій вчинок і зізнався, що зробив би це ще раз.

«Знаєте, у російській в’язниці були самогубства, люди розкривали вени. Але я не шкодую про демонстрації проти агресії Росії, я вчинив би так само. В той день був збитий наш літак Іл-76 над Луганськом, загинули 49 наших військових… Мені нема чого соромитися, мене судили в Росії за те, що я висловлював свою позицію як громадянина України», — сказав Рудьковський.

За його словами, він шкодує лише про те, що в Україні багато наївних людей, які не розуміють, що Росія – це найбільша загроза для нашої країни.

Рудьковський кидає камінь в російське посольство в Києві

«Україна – це рай. Просто ми цього не цінуємо»

Повернувшись на батьківщину після двох років в’язниці в РФ Рудьковський зрозумів, що «Україна – це рай». Він пояснив, що працював два роки в Багдаді, де живе більше мільйона чоловік, але в деяких районах немає каналізації, не вистачає прісної води, а температура повітря сягає + 55 градусів.

«Потім ти сам потрапляєш на півтора року в камеру на 35 чоловік, де бачиш світло тільки вгорі в кутку в маленькому вікні в гратах, з одним туалетом. Тебе виводять на прогулянку в 7 ранку, і взимку – холодно, і влітку – задуха. У Росії на людину всім наплювати, і з цим розумінням там живуть люди, і живеш ти сам… У мене був час подумати, як у Діогена в бочці. Україна – це рай. Просто ми цього не цінуємо. Ми не цінуємо місце, де ми можемо себе захистити. Не цінуємо свободу творити і змінювати нашу країну. Ми хочемо ще в рай потрапити, де ще краще, а рай – це тут», — вважає колишній міністр.

«Російська агентура веде активну роботу в Україні»

Рудьковський стверджує, що в Україні активно працюють російські агенти, які збирають різну інформацію. Більш того, на думку політика, вони були серед учасників демонстрації під російським посольством.

«Вони були серед нас у натовпі, щоб обчислити всіх учасників. Записали не тільки мене, а більшість людей. По моїй справі в РФ проходять десятки українців – наприклад, Назаренко, Романцов, багато інші імена, яких ідентифікували, і у випадку, якщо росіяни до них дотягнутися у себе або у тих країнах, де працює екстрадиція в РФ, вони також будуть схоплені», — заявив Рудьковський.

Екс-нардеп додав, що російські агенти, зокрема, збирали дані про його допомогою АТО.

«Деякі люди, скориставшись ситуацією, прийшли до моєї сім’ї і вимагали активи»

Рудьковський розповів, що, коли він відбував термін в Росії, його бізнес намагалися віджати. Однак екс-депутат не пов’язує це зі своїм вироком РФ.

«Мене перевернуло, коли, скориставшись ситуацією, прийшли до моєї сім’ї і вимагали активи. Мені батьки почали телефонувати, що вимагали у них, що, мовляв, нам треба зустрітися з вами, отримати гарантії, що ми отримаємо його бізнес, інакше він звідти не повернеться. Слава Богу, батьки дожили до мого повернення», — повідомив політик, але назвати імена кривдників відмовився.

«Я вдячний президенту України Володимиру Зеленському»

Політик висловив подяку президенту Володимиру Зеленському, оскільки звільнення «стало можливим тільки завдяки його політичним ініціативам».

«На цьому тлі російські силовики не стали закручувати гайки і накидати мені термін, щоб не створювати скандал. Відпустили мене без шуму, термін не додали. Вдячний українським дипломатам, які постійно мене відвідували і підтримували, важко переоцінити значення цієї роботи», — зазначив Рудьковський.

«Життя в російській в’язниці – це саме по собі тортури»

Рудьковський пригадує, що найстрашніше в колонії — це блок в Інституті психіатрії та наркології імені Сербського, куди ув’язнених доставляють для обстеження.

«Я був там три тижні, і це місце, де страх тебе не відпускає ні на хвилину. Деяким ув’язненим там дають різні препарати, уколи, питво, в тому числі примусово, коли бачиш, у що це перетворює людей, – це справжній шок. Я там навіть воду боявся пити. Всі ці розповіді про каральну психіатрію – це не вигадки, я це бачив своїми очима», — говорить політик.

«Наркотики у російській в’язниці на кожному кроці»

В «Матроської тиші» дуже багато наркоманів, стверджує Рудьковський. При цьому наркотичні засоби їм доставляють й продають самі люди у формі», тому в Росії рідко засуджують «бариг».

«Садять в основному тих, хто споживає, покурює, для статистики, а потім самі їм і продають. Російська в’язниця – це ідеальний ринок збуту наркотиків. А адже цих людей треба лікувати. А їм ліплять за 3 роки, а то і 5, для звітності. І зрозуміло, вони точно повернуться наркоманами, готовими на все за дозу», — розповів політик.

«У в’язниці одне заняття – вижити»

За словами Рудьковського, у колонії ніхто з засуджених або наглядачів жодного разу його не образив за національною чи політичною ознакою. Але виживати все ж доводилося.

«Насамперед для виживання потрібна чистота. За цим стежать суворо. Ми всі ресурси кидали на миючі засоби, постійно драїли все приміщення. До речі, стіл і підлога в тюрмі чистіше, ніж у господаря будинку. Тому що два рази в день забирається, і раз в тиждень всі речі з-під ліжок дістаються і все миється миючими засобами, аж до стін і решіток. Я також займався спортом, наскільки це можливо в камері і під час прогулянки в тюремному дворику – одну годину в день», — говорить екс-нардеп.

Також він розповів, що раз в місяць в СІЗО можна було передавати до 30 кг їжі. Інші продукти дозволялося замовляти в магазині.

«Збиралися гроші на якісь загальні витрати — порошки, матеріали для прибирання, на сигарети. У когось є можливість в цьому взяти участь, у кого-то немає, комусь можуть передати «дачку», а хтось з Владивостока. Тобі навіть шматок в горло не полізе, коли ти будеш їсти, а решта сьорбати баланду. У мене була можливість замовляти і я, звичайно ж, замовляв для всіх», — зазначив Рудьковський.

«Україна повинна посилити присутність на Близькому Сході»

У російській в’язниці колишній український депутат займався вивченням арабської мови, оскільки багато жив і працював на Близькому Сході. На його думку, в арабських країнах великі перспективи, в тому числі для України.

«Там величезний ринок збуту для наших товарів, технологій. І там найдешевші енергоресурси в світі, це взаємовигідне співробітництво. Крім того, переробка іракської нафти в Україні дозволить конкурувати в Східній Європі за ринки бензину. У нас свої заводи простоюють – наприклад, Лисичанський НПЗ, який може виробляти бензин стандарту Євро-5, але він простоює без завантаження», — пояснив Рудьковський.

«Хочу пишатися тим, що я українець»

Рудьковський повідомив, що більше не має наміру займатися політикою.

«Я хочу будувати бізнес, хочу міняти країну, людей, хочу пишатися тим, що я – українець. Може, зараз з’являться й інші інтереси, але якщо чесно, це поки все, про що я думаю», — підсумував він.