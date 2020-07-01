В Україні стало більше «криміналу»: що змінилося для грабіжників, п’яних водіїв та шахраїв

З 1 липня в Україні з’явився новий вид правопорушення – кримінальний проступок, до якого в основному віднесли злочину невеликої тяжкості – крадіжки, шахрайство або нанесення легких тілесних ушкоджень.

Розслідуванням буде займатися дізнавачі, за спрощеною процедурою і в стислі терміни. Як це буде працювати.

Кримінальні проступки і злочини

Вступили в силу зміни до Кримінального кодексу України пов’язані насамперед із законом № 2617-VIII про спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів, який був прийнятий ще восени 2018 року і підписаний п’ятим президентом Петром Порошенком у квітні 2019 року.

Поняття нового виду правопорушення повинно було з’явитися ще з 1 січня 2020 року, але з метою більш якісної підготовки правоохоронних органів і судів нововведення відтермінували до 1 липня 2020 року.

У чому різниця між провиною і злочином?

Проступок – це правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу не більше 51 тисячі гривень; не передбачає позбавлення волі.

Злочин, за вчинення даного правопорушення передбачено більший розмір штрафу або в’язниця. Діляться на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.

Які правопорушення відносяться до кримінальних проступків

Всього по новій редакції КК України проступками стали 126 із 780 всіх складів кримінальних злочинів. Серед них:

дрібна крадіжка;

шахрайство;

хуліганство;

зберігання наркотиків без мети збуту в невеликих кількостях;

опір представникові влади;

незаконне полювання та рибальство;

водіння в нетверезому стані або під дією наркотичних речовин.

Штрафи зростуть

Разом з новими змінами істотно збільшилися штрафи за ряд правопорушень, тим самим деякі з них перевели з категорії проступків в розряд злочинів.

В Україні збільшилися штрафи за правопорушення NewsOne

Наприклад, раніше штраф за крадіжку складав всього від 850 до 1,7 тисяч гривень, тепер зловмиснику доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень.

А от штраф за грабіж, який становив максимум 1,7 тисяч гривень, збільшився максимум до 68 тисяч, і не може вважатися проступком.

Значно піднялися розцінки за наругу над державними символами – з 850 грн до 68 тисяч грн. Ті ж цифри встановлені за поширення порнографії або розголошення лікарської таємниці.

За опір представникові влади замість 3,4 тис. грн доведеться заплатити вже від 17 до 34 тисяч гривень.

Мінімальний штраф за незаконне полювання або рибалку зросте у 10 разів – з 1,7 до 17 тисяч гривень.

Штраф та кримінальна відповідальність за п’яне водіння авто

З 1 липня в дію вступила нова стаття 286-1 КК України, яка передбачає підвищення штрафу за водіння в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, до 17-34 тис. грн і забороняє керувати транспортними засобами терміном до трьох років. А в разі повторного порушення – 51 тис. грн з забороною водити від 2 до 3 років.

Крім того, дане правопорушення тепер віднесли до категорії кримінальних проступків.

В Україні водіння в стані алкогольного сп’яніння віднесли до категорії кримінальних проступків «Фокус»

Однак 17 червня Верховна Рада прийняла законопроект №3314, яким повертається адміністративна відповідальність за водіння в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Але документ поки не може набрати чинності без підпису президента Володимира Зеленського. У МВС очікують, що глава держави незабаром підпише законопроект.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поки правоохоронці керуються чинною нормою закону, та в разі зупинки водія з явними ознаками сп’яніння, на місце буду викликані дізнавачі.

«З сьогоднішнього дня в Україні діє кримінальна відповідальність за водіння в нетверезому стані. Навіть якщо президент через два-три дні або більше підпише поправки в закон, в ці дні порушника будуть притягати до відповідальності за кримінальний проступок. Повернення адміністративної відповідальності, вони не зможуть оскаржити це рішення», – пояснив юрист, кандидат юридичних наук Денис Головін.

Хто такі дізнавачі

Для розслідування нових видів правопорушення створені окремі підрозділи дізнання, які сформовані в Національній поліції, СБУ, ДБР НАБУ, податкової і органах виконання покарань. За даними глави Нацполиции Ігоря Клименка, з 1 липня до роботи повинні були приступити 3,7 тисяч дізнавачів.

По суті, це ті ж слідчі, але вони будуть займатися розслідуванням тільки кримінальних проступків.

Швидке слідство

На відміну від злочину дізнавачам дається максимум місяць на розслідування кримінального проступку в тому випадку, якщо обвинувачений заявив клопотання про проведення експертизи.

До 20 днів, якщо потрібно провести додаткові слідчі дії або ж особа не визнає своєї провини.

До 72 годин – після повідомлення про підозру або затримання, якщо є всі необхідні докази або визнання провини з боку порушника.

Суд повинен прийняти до розгляду справу щодо кримінального проступку протягом п’яти днів sumy.today

В свою чергу суд повинен прийняти до розгляду справу щодо кримінального проступку протягом п’яти днів, а в разі затримання підозрюваного – почати розгляд невідкладно. Також суд може розглядати обвинувальний акт без учасників кримінального провадження, якщо порушник не згідний з обвинуваченням.

При цьому після сплати штрафу правопорушник буде вважатися таким, що не має судимості. Проте якщо людина зробить кілька проступків поспіль – це стане обтяжливим фактором, і він буде залучатися з основної частини КК.

Світлана Гудкова