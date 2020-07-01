Західна Україна буде страждати від повеней ще найближчі сто років — еколог

Із-за безперервної і неконтрольованої вирубки лісів у Карпатах області західної України ще як мінімум сто років будуть страждати від систематично повеней, оскільки для відновлення загубленого лісу потрібно не менше одного століття.

Про це в коментарі кореспонденту ГолосUA повідомив еколог Володимир Борейко.

«Ті 700 мільйонів гривень, що виділив на ліквідацію наслідків повені на заході країни – це на самому справі, як говоряться — мертвому припарка. Тому що треба вирішувати проблему, а не латати дірки. Такі повені будуть продовжуватися і надалі, тому що практично всі ліси вирубані і треба терміново припиняти їх рубки. В іншому випадку це буде просто кидання грошей в топку. Насправді збиток набагато більше і становить не менше 10 мільярдів», — сказав експерт.

За словами В. Борейко, дана проблема наростала з кожним десятиліттям і в цьому є вина спецхозяйственного лобі в уряді, в Верховній Раді, а також прийнятого в 1994 році антиэкологического Лісового кодексу, яким були дозволені рубки лісу в Карпатах.

«Зараз потрібно насамперед припинити рубки на всій території Карпат, хіба що за урахуванням потреб місцевого населення. І вже зараз можна сказати, що на відновлення втрачених лісів піде не менше сотні років. А значить, ще сто років ми будемо схильні даними повеней, в ході яких дамби будуть просто змиватися після кожного великого дощу. Тому що ніяка гать, ніякі дороги, ніякі мости не зупинять подачу з гір воду з величезною кінетичною енергією», — підкреслив еколог.