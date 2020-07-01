Продукти, що знижують тривожність

Існують продукти для будь-якого настрою. Принаймні, так стверджують дієтологи Рейчел Келлі та Еліс Макінтош у своєму посібнику «Щаслива кухня: страви гарного настрою». Давайте розберемо кілька їхніх рекомендацій.

Скумбрія для гарного настрою

Ідеальний продукт для підвищення настрою, на думку Рейчел Келлі й Еліс Макінтош, — це скумбрія. Вона корисна для мозку завдяки вмісту омега-3 жирних кислот. Скумбрія містить менше ртуті, ніж інші сорти жирних риб, зокрема лосось і тунець.

Омега-3 жирні кислоти підтримують виробництво нейромедіаторів, які регулюють емоції та інтелектуальні процеси. Ці жири також зменшують запалення у людей, які страждають депресією.

Жовтки для концентрації уваги

Деякі відмовляються від жовтків через холестирин. Насправді, жовтки корисні для роботи мозку. Вони містять холін, що формує захисні оболонки нервів. Жовток також покращує концентрацію уваги і пам’ять.

Не смажте жовтки до скоринки. Для максимального ефекту вони повинні залишитися рідкими.

Солодка картопля зменшує занепокоєння

Солодка картопля або батат забезпечує нас магнієм і вітаміном В6. Це допомагає зняти симптоми стресу, напруження і неспокою. Вітамін В6 зокрема необхідний для виробництва ГАМК (гамма-аміномасляні кислоти), гальмівного нейромедіатору.

Цього медіатора часто не вистачає людям, які страждають від неспокою.

Гриби для заміни сонячного світла

Багато хто з нас відчувають себе краще після сонячного дня. Це тому, що сонячна енергія допомагає виробляти вітамін D, який впливає на настрій, гормональну систему і підвищує імунітет.

Хоча ніщо не здатне замінити сонце, але гриби дійсно містять вітамін D. Особливо шиїтаке і гливи. Намагайтеся їсти їх якомога більше, особливо в зимовий період.

Гриби, так само як і ми, містять більше вітаміну D, якщо знаходилися під впливом УФ-випромінювання. Тому перед вживанням залиште полежати гриби на підвіконні на кілька годин.

Шафран зробить вас щасливими

Одне з основних правил гарного настрою, відповідно до книги, — використовувати в кулінарії трави і спеції. Особливо сильний ефект на настрій надає шафран.

Деякі дослідження довели, що по ефективності він може змагатися з таким антидепресантом, як прозак. Навіть запах шафрану може впливати на настрій. Тому додавайте його в невеликих кількостях в напої або страви.

Їжте йогурт, коли хвилюєтеся

Останнім часом експерти все частіше підкреслюють зв’язок між травною системою і роботою головного мозку. Корисні бактерії — ключовий фактор гарного настрою.

Йогурт допомагає зменшити тривогу і підвищити настрій. Завжди вибирайте натуральний йогурт без цукру.

Кисла вишня і ягоди годжі для хорошого сну

За сон у нашому організмі відповідає гормон мелатонін. Є кілька продуктів, які містять мелатонін самі по собі, зокрема вишні і ягоди годжі.

Найпростіший спосіб — пийте вишневий сік. Можна також їсти заморожену або сушену ягоду.

Зелені овочі для оптимального самопочуття

Зелені листові овочі (броколі, шпинат, мангольд тощо) піднімають настрій, тому що містять фолієву кислоту і магній.

Магній розслабляє м’язи, підтримує нервову систему і живить наднирники, які допомагають зменшити занепокоєння.

Фолієва кислота необхідна для балансу гормонів. Вона допомагає у виробництві серотоніну і дофаміну. Зелень також містить вітаміни групи В, які потрібні мозку для підвищення настрою.