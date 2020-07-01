Суд над Порошенко перетворився в антиросійський шабаш

Натовп на чолі з екс-президентом України Петром Порошенком, якому сьогодні обирають запобіжний захід, пройшла маршем до Печерського суду.

За сценарієм планувався мітинг, після чого, дочекавшись екс-президента, акція повинна переміститися на Банкову.

«Очолює колону п’ятий і сьомий президент України Петро Порошенко разом з нашим улюбленим пастором Олександром Турчиновим», – оголосили в рупор в ході ходи.

Дійшовши до будинку, де свого кумира вже чекали інші порохоботы, перед тим, як увійти в суд, Порошенко звернувся до натовпу.

«Ми їм точно не здамо Україну! Їх план був віддати п’ятої колони Кремля в оренду правоохоронні органи, прокуратуру, силовиків і таким чином знищити Україну, поставити на коліна!» – заявив екс-президент.

Далі він почав зриватися на відверту істерику. Під овації публіки Порошенко визнав, що це він прийняв рішення розв’язати війну на Донбасі і піти на провокацію в Керченській протоці, а також розв’язав конфлікт на релігійному ґрунті. Біснувата натовп аплодувала і кричала «Дякуемо!»

«Я сам визнаю, що це я як верховний головнокомандуючий віддав наказ про контрнаступ в червні 2014 року, коли наші збройні сили звільнили дві третини окупованого Донбасу. Звинувачуйте мене в цьому!

Саме я схвалив, що українські військові кораблі пішли через український Керченську протоку в українське Азовське море, щоб обороняти українське узбережжя українських міст Бердянськ і Маріуполь. Звинувачуйте мене!

Що ми з вами створили українську армію, яка зупинила російського агресора – я за це готовий нести відповідальність!

Врешті-решт вони зійшли з розуму і звинуватили мене у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу про автокефалію і створенням ПЦУ, нашої церкви, в якій немає впливу Москви!» – кричав Він.

Після того, як екс-президент пішов у суд, слово взяв Олександр Турчинов, якого представили як «кривавого пастора».

«Нам відступати нікуди! Будуть бігти вони до Москви і Ростова, з ганебним кутах, де знову будуть ховатися! …І знову, як було при Януковичі, замовні справи, знову продажні суди, і це наша вина, що ми їх не добили в 2014 році» – кричав у мікрофон перейняв раж Порошенко Турчинов.

Далі слово взяв екс-спікер Верховної ради Порошенко Андрій Парубій.

«У нього (Зеленського – ред.) манія якимось чином допекти Порошенко. У мене враження, що у Зеленського дуже глибокий комплекс неповноцінності. Він усвідомлює, що він не на своєму місці, він усвідомлює, що як був паяцом і клоуном, так і залишився паяцом і клоуном, і ніколи не стане президентом! Тому йому так важливо принизити Порошенко, щоб на його фоні виглядати вигідно. Але, я думаю, історія ще небезпечніше: я думаю, переслідування Порошенко – це те, що нашептав на вухо Зеленському Путін, для якого Порошенко – найбільший ворог», – сказав екс-спікер Ради.

«Ми переможемо! З нами правда, з нами бог. Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе! Всім дякую, чекаємо завершення суду, а потім – наш традиційний похід на Банкову, бо там приймаються рішення та даються вказівки цим продажним суддям і прокурорам. До перемоги! Слава Україні!» – оголосив Парубій.