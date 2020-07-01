Підпільний завод збирав вертольоти, поставки йшли всьому СНД

В Молдові, на березі Дністра, в 50 кілометрах від Кишинева, був виявлений підпільний міні-завод. Він виробляв вертольоти, які нелегально поставляли в країни СНД.

Про це з посиланням на Генпрокуратуру Молдови пише Країна.

На підпільному вертолітному заводі, за даними прокуратури, збирали вертольоти, схожі за модифікації з Ка-26. Їх незаконно експортували на ринок країн СНД.

«Більшість задіяних у виробництві вертольотів, включаючи організаторів і керівництво підприємства, є жителями Придністров’я», — йдеться в повідомленні.

Також у прокуратурі розповіли про проведених на підприємстві обшуки, в ході яких правоохоронці знайшли понад 10 вертольотів, що перебувають на різних етапах готовності. На них не було документів про походження, при цьому частину, на перший погляд, ручного виробництва.

Порушено кримінальну справу про підготовку контрабанди літальних апаратів, покарання за цією статтею передбачає до десяти років позбавлення волі.