Сазонов: «Партія Шарія» – проросійський проект, їх головна мета – надіти нашийники на українців

Я хотів би дуже коротко викласти, щоб два рази не вставати свою позицію партії Шарія, їх соратникам, їх спонсорам, співчуваючим і іншим.

Але, судячи з їх бурхливої активності, вставати доведеться два рази, потім три і чотири – скільки потрібно. Тому що зараз кожен, хто цінує незалежність України і не хоче жити в колонії «русського світу» повинен вставати з цього приводу скільки буде потрібно. Інакше потім доведеться сидіти.

В принципі, мої можливості дуже скромні. Тільки писати і говорити про це. Сергій Іванов виводить їх каламутне російське фінансування під світло прожекторів фінансового моніторингу та юридичної відповідальності. Нацкорпус і інші патріоти доносять до них проста теза «не Можна жити в Україні поряд з патріотами України і працювати на Мордор проти України». Доносять простими, зрозумілими навіть кулькам методами. Чи хтось чекав від мене осуду в стилі «»Це не наші методи і призову до культури дискусії? Розчарую інтелігентних людей і наведу приклад з власного досвіду.

Такі ж прихильники співпраці та дружби з РФ в свій час були і в Донецьку. Їх ніхто не бив – з ними сперечалися, намагалися щось доводити, вони похмуро мукали у відповідь, але вели себе тихо. А потім, після завезення титушек і вторгнення руського світу, вони взяли владу. І ні з ким не сперечалися – вбивали й кидали на підвал всіх, хто проти. Вони взяли своє і відігралися по повній. І я сьогодні думаю – може, даремно з ними сперечалися? Якби били відразу, може і не було б сьогодні ніякого ОРДЛО? І не треба про плюралізм, свободу слова, політичну конкуренцію та інше. Ці всі речі – серед своїх нехай будуть. Україна понад усе – а далі можемо за Юлю, за Порошенка, за Тягнибока або за Зеленського хоч до посиніння сперечатися.

Кульки – не свої. Це чистої води ворожі агенти, п’ята колона Мордора, на російському фінансуванні через шариевскую ж ГОшку і з російськими та проросійськими політтехнологами. Ніхто навіть не шифрується – їх політтехнологи порівняно недавно відкрито тусувалися в «суспільстві російських співвітчизників».

Приміром, Ганні Бикова (в дівоцтві Голембіовська) очолювала КМОРС «Російський молодіжний центр Києва» і була помічницею Вадима Колесніченка. Я не хотів зайвий раз привертати до них увагу і робити навіть такий піар, але…

У Донецьку ігнор не спрацював. Значить, потрібно розгойдувати тему. І не думайте, що вони просто відкусять шматочок у ОПЗЖ і на цьому все. При такому сценарії ОПЗЖ не захищали б їх так активно.

Так що нам потрібно говорити про це правду: це російський проект на російські гроші і головна їх мета – надіти на нас нашийники. Во славу русського царя. Ну а юристи і держави повинні на своєму полі жорстко провести свою роботу для захисту нацбезпеки України.

І, щоб відразу це питання закрити. Банкова не розігрує карту кульок проти ОПЗЖ. Я це знаю на 100% і не тому що мені хтось сказав.