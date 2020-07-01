Як діяльність злочинних угруповань у сфері лісового господарства «висмоктує» природні ресурси держави

Минулого тижня Західна Україна буквально тонула у великій води. Цьогорічний паводок перевищив масштаб 2008 року і приніс біду в чотири області нашої держави – Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську та Львівську.

Загальний обсяг збитків поки що не береться оцінити ніхто. Цю цифру ще рахують, однак зрозуміло – мова йде про мільярди гривень. Враховуючи, що країна все ще бореться з пандемією COVID-19, ця сума досить болісно «ляже» на державний бюджет. Та головне навіть не гроші, пише у колонці на УП начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Руслан Марчук.

Негода забрала вже три людських життя, декількох досі шукають рятувальники і Нацгвардія. Зруйновано понад 4,5 тисяч будинків, які роками будували для своїх батьківщин громадяни. Вода «знесла» більше 400 км доріг, знищила інфраструктуру.

Екологи забили на сполох – такий масштаб повені спричинений небувалою вирубкою Карпатського лісу. Безконтрольна вирубка нищить екосистему, за що природа безжально мститься.

До чого тут організована злочинність?

Відповідь проста. Рубка лісу в Україні перестала бути точковим явищем, коли, умовно, один лісник підзаробляє на додатковій рубці кількох кубомертів деревини, яку здійснює, для прикладу, його сусід. Це явище вже набрало загрозливих масштабів і перейшло в категорію організованих злочинних угруповань. Саме їхня робота стає одним із факторів великої біди, що приносити державі велика вода.

Мовою цифр

Протягом поточного року за матеріалами територіальних підрозділів Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України викрито 158 кримінальних правопорушень у сфері лісового господарства. За зібраними матеріалами про підозру повідомлено 116 особам, 29 кримінальних проваджень з обвинувальними актами скеровано до суду.

Окрема категорія порушень – хабарі, які беруть лісничі, закриваючи очі на безконтрольну рубку лісу з порушенням норм закону. З початку року нашими оперативниками виявлено 11 таких фактів, 14-ти особам оголошено про підозри.

Загальна сума збитків за відкритими кримінальними провадженнями становить понад 69 млн грн, а кількість вилученої та арештованої лісопродукції – 3 290 м. куб.

Не Західною Україною єдиною

Якщо подивитися на цифри по всіх областях України, лідерами за кількістю кримінальних правопорушень, виявлених у сфері лісового господарства, є Закарпатська (19), Харківська (12) і Чернівецька (11) області. Аналізуючи обсяг вилученої деревини, найбільші масштаби у Запорізькій (600 м. куб.), Рівненській (350 м. куб.) та Харківській (190 м. куб.) областях. Про що це свідчить? Схеми збуту незаконно вирубаної деревини розгалужені по всій Україні, як і вплив злочинних спільнот, що працюють в даній сфері.

Декілька прикладів. Буквально минулого тижня завершене досудове розслідування та скеровані до суду обвинувальні акти відносно службових осіб «Мокрянське лісомисливське господарство», що на Закарпатті. Користуючись службовим становищем та будучи у змові, лісничі допустили незаконну рубку деревини. Сума збитків – понад 2,5 млн грн.

Ще з минулого тижня – посадовців «Канівського лісового господарства в Черкаській області викрили у корупційній схемі продаж деревини. За відпуск деревини без участі в аукціонах отримали від підприємців «винагороди» на загальну суму понад 84 тисячі гривень. Наразі трьом особам повідомлено про підозру.

Приклад більш масштабної схеми. Оперативники ДСР спільно з слідчими слідчого управління Головного управління Нацполції в місті Києві викрили діяльність міжрегіональної злочинної групи у складі 8 осіб. Протягом 2017-2019 років вони здійснювали систематичну незаконну порубку лісу – переважно дерев цінних порід. Працювали на теріторіях об’єктів природно-заповідного фонду України та лісових господарств, зокрема у Києві, Київській та Черкаській областях. Далі – везли незаконно зрублену деревину на зберігання до складського приміщення у місті Рівному та реалізовували її за ціною 500 доларів США за кубічний метр. Попередньо встановлена сума збитків, заподіяних державі їхніми діями, – понад 1 млн. грн. Наприкінці лютого вісьмох учасників злочинного угруповання було затримано та повідомлено про підозру. Наразі досудове розслідування ще триває. Ми працюємо над встановленням повного кола осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми, зокрема перевіряємо і службових осіб лісових господарств.

Ще одна масштабна злочинна схема з восьми осіб була виявлена працівниками ДСР на Вінничині. Службові особи «Чечельницького лісового господарства», вступивши в змову з ФОПами, вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо виконаних робіт по заготівлі лісової деревини. Як наслідок – понад мільйон гривень збитків державі. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, вже завершили досудове розслідування цього кримінального провадження та скерували обвинувальні акти відносно учасників організованої злочинної групи до суду.

Контроль та захист закону – важливий

Я навів лише декілька прикладів того, як діяльність злочинних угруповань у сфері лісового господарства буквально «висмоктує» природні ресурси держави. Боротися з ними не просто важливо, а життєво необхідно. Сьогодні правоохоронні органи об’єднання єднують зусилля, аби не просто контролювати дотримання закону при вирубці лісу. Завдання масштабніше – запобігати діяльності подібних злочинних схем, працювати на їх випередження. Бо, коли мова йде про природні ресурси, годині вичікувати немає – як бачимо, це може коштувати навіть людських життів.

Руслан МАРЧУК, для УП