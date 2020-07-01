Проросійські козаки з Мелітополя зібралися патрулювати вулиці, поліція відреагувала

У Мелітополі відкрили канцелярію Мелітопольського куреня війська Запорозького низового. Лідер організації Олександр Панченко включений в базу «Миротворця».

Козаки заявили, що готують формування, яке в якості народної поліції буде стежити за охороною громадського порядку, пише РИА Мелітополь.

«Такі функції ми виконували і раніше: виїжджали в Крим, Почаїв, Київ, в Мелітополі охороняли громадський порядок на багатьох заходах», — розповів отаман Мелітопольського куреня війська Запорозького низового Ігор Лисенко.

Також він заявив, що козаки, як і поліцейські, мають право проводити затримання і складати адмінпротоколи. «В місті ми можемо охороняти громадський порядок спільно з співробітниками поліції, а в селах самостійно. І непокору козаків прирівнюється до непокори поліцейському», — стверджує він.

У прес-службі Нацполиции Запорізької області заявили, що козаки не мають права патрулювати населені пункти на Мелітопольщині, повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначили в поліції, це громадське формування згідно з чинним законодавством не зареєстровано. А обговорення співпраці з правоохоронними органами можливо тільки після реєстрації. Також у прес-службі наголосили, що діяльність таких формувань здійснюється тільки з залученням співробітників поліції.

Верховний отаман війська Запорозького низового, яке з початку 2000-х співпрацювало з УПЦ МП, Олександр Панченко фігурує в телефонних переговорах радника російського президента Сергія Глазьєва з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним в 2014 році, як людина, з допомогою якого росіяни сподівалися взяти регіон під свій контроль. Ці записи були оприлюднені два роки тому в ході судового засідання про держзраду побіжного Віктора Януковича.

Панченко також включений в список «Миротворця» за «сприяння російським загарбникам в захопленні Криму».