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Разумков відреагував на «дітей низької якості» від Третьякової

01.07.2020

Спікер українського парламенту Дмитро Разумков не підтримує висловлювання Галини Третьякової про «дітей низької якості», але зазначив, що депутат принесла свої вибачення, а питання про відставку Третьякової з посади голови комітету ВР з питань соцполітики поки ніхто не ініціював.

Про це Разумков розповів на брифінгу в перерві засідання Ради 30 червня.

— Я точно їх (слова — прим.авт.) не підтримую. Галина Миколаївна багато правильних речей робить і зараз в комітеті, але ділити людей в українському суспільстві на тих чи інших, думаю, м’яко кажучи, не варто. Вже не раз вона озвучила свою позицію і принесла свої вибачення, — сказав він.

Разумков додав, що втомився повторювати депутатам, щоб вони виважено підходили до кожного слова і до того, що вони пропонують і як кажуть.

Спікер уточнив, що поки до нього не зверталися з питанням про відставку Третьякової з посади голови комітету з питань соцполітики.

— Станом на сьогодні до мене не зверталися в письмовому форматі ніхто з депутатських фракцій і груп. Такі ініціативи ані від Галини Миколаївни, ні від фракції «Слуга народу» не надходили, — зазначив глава парламенту.

Він уточнив, що відкликати з посади голову комітету може або фракція, від якої вона висунута, або сам народний депутат, який обіймає цю посаду.

Раніше Третьякова заявляла, що не збирається добровільно йти у відставку з посади голови комітету соціальної політики ВР, так як в комітеті «ми робимо правильні речі», і називала невдоволення своїми висловлюваннями спочатку «буллингом», а потім «проплаченою кампанією».

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