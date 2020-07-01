Петербуржці на Палацовій площі вишикувалися в шеренгу на знак протесту проти поправок до Конституції

У Петербурзі активісти змінили формат протесту проти поправок до Конституції. Замість одиночних пікетів городяни вишикувалися в шеренгу з дотриманням норм соціальної дистанції.

Як передає кореспондент «Росбалта», поліція озвучила вимогу про недопущення порушення громадського порядку і проведення масових заходів в період пандемії. Співробітники знімають особи учасників на камери.

«Краща поправка — відставка Путіна», — скандують городяни.

Поки що обходиться без затримань. Протестувальників супроводжує поливальна техніка, яка з’явилася під час заходу на Палацовій площі.

Тим часом у Росії триває голосування щодо змін до Конституції. Як відзначають політологи і правозахисники, основною нормою є обнулення президентських термінів, що дозволить Володимиру Путіну балотуватися ще на два терміни до 2036 року.

Дані незалежних екзитполів свідчать, що більшість петербуржців виступає проти зміни основного закону країни. Офіційні результати кардинально відрізняються — поправки підтримують дві третини городян.