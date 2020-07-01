Зеленський підписав закон про заборону банкам штрафувати бізнес за прострочку по кредитах

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) в період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)» № 691-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 червня 2020 року, повідомляє прес-служба глави держави.

«Закон захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину та у 30-денний рядків після його завершення.

З цією метою документ вносити зміни до «Прикінцевих положень» Господарського кодексу України та «Прикінцевих та перехідних положень» Цивільного кодексу України, згідно з якими у разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів на всій території України, або/та у тридцятиденний рядків після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за таке прострочення», — зауважили в Офісі президента.

Закон набірає чінності на наступний день після опублікування.

Як писав Finbalance, у пояснювальній записці до відповідного законопроекту вказувалося, що він “спрямований на захист суб’єктів господарювання від нарахування у період карантину та у 30-денний період після завершення карантину штрафів і пені за кредитами (позиками)”.

Явились в місті У Верховна Рада прийняла в іншому читанні законопроект №3329-д (вже підписаний президентом), який серед іншого продовжив заборону на штрафні санкції за несвоєчасну сплату споживчих кредитів до кінця карантину.

Як уточнював НБУ, ця норма поширюється на усі споживчі кредити, які видають не тільки банки, але й фінансові компанії. Також продовжено дію заборони з підвищення відсоткової ставки для тих клієнтів, що не зможуть своєчасно платити за кредитом. «Закон не звільняє клієнта від обов’язку сплати платежів за кредитом», — підкреслював Нацбанк.

Він додавав, що більшість банків пропонує програми реструктуризації – «кредитні канікули», але «кредитні канікули є лише відтермінуванням у розрахунках клієнта з банком на період карантину». «Така «перерва» може стосуватися сплати основної суми кредиту («тіла» кредиту) чи нарахованих відсотків залежно від пропозиції банку», — резюмував тоді НБУ.