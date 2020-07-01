Політолог пояснив, що буде робити Зеленський, коли рейтинг впаде до 25%

Без жодних соціологічних досліджень зрозуміло, що рівень підтримки президента України Володимира Зеленського продовжить падіння.

Про це в коментарі InfoResist заявив директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.

Він зазначив, що не вірить в те, що в Україні є професіонали, здатні працювати в умовах карантину або епідемії. Сказав, що досі не було таких методик.

«Сама ідея, звичайно ж, порівняти підйом і спад рейтингу президента дуже своєчасна. Тому я, чесно кажучи, не довіряю цим соціологічним службам. Тому ми не можемо обговорювати цифри, ми можемо обговорювати тенденції. За рік нічого не зроблено, природно, буде масове розчарування. А як тільки рейтинг буде десь у межах 20-25%, почнеться підготовка до президентських виборів», — сказав він.

За його словами, політики приймають рішення про дострокові вибори Верховної Ради або президентські вибори не тому що вони цього хочуть, а тому що склалася політична ситуація. Одна з умов для цього – низький рівень підтримки діючого президента.

«От як тільки це відбудеться, так відразу несподівано все заметушився. А то, що видав так званий КМІС з подачі Медведчука, я нічого не можу сказати, тому що я не знаю, як вони робили дослідження в Закарпатській області або в зоні ООС. Або звідки у них, наприклад, репрезентативна вибірка в умовах розбіжності між Держстатом і Кабміном, скільки людей в Україні. Мені важко повірити у ці результати. Але те, що справа йде до зниження популярності президента, це видно без всякої соціології», — додав він.

Відповідаючи на питання про можливості одночасних парламентських і президентських виборів, Небоженко зазначив, що справа не в політичній кризі між різними гілками влади або президентом, який хоче отримати більшість.

«Справа в самому головному акценті. Якщо основне джерело політичної сили — президент, має низьку суспільну підтримку, то все інше валиться. А не тому що там хочуть зміцнити. Йому потрібно думати про свій рейтинг, а не про спробу провести одночасно вибори президентські, і парламентські. Це сама ідея погана, якщо ви мене питаєте, як політолога. Тому що у нас постійно плутають президентську владу з парламентською», — зауважив він.

Політолог вважає, що українці досі не можуть зрозуміти, хто несе політичну відповідальність за курс України в ту або іншу сторону: президент чи Верховна Рада? Верховна Рада каже, що президент. Президент каже, що не тільки я, але і Кабмін.

«Але насправді у нас існує ситуація, коли президент пропонує міністра, і прем’єр-міністр не може отримати квоту на довіру до верховної влади від соратників президента. Це політичний парадокс», — нагадав він.

Між тим, вважає Небоженко, доля Кабінету міністрів від політичної волі і рейтингу президента не залежить.

«Тут діє така страшна формула, вона триває зазвичай від другої людини в оточенні президента, скрізь і завжди – починаючи від Кучми і закінчуючи Зеленським. Тобто глава адміністрації радить президенту не призначати сильного прем’єра. Тому що він може стати джерелом майбутніх великих політичних проблем. Те ж саме і тут: кожен раз президент Зеленський намагається призначити людину, яка не стане йому конкурентом в цьогорічних рейтингах або в майбутніх політичних виборах», — зауважив Небоженко.

Таким чином, кожен новий керівник слабкішими попереднього. Зеленський цього не розуміє. Робиться це для того, вважає фахівець, щоб голова ВП Андрій Єрмак міг контролювати і прем’єр-міністра, і главу фракції «Слуга народу». Тому в результаті ніхто нікого не контролює.

Небоженко зазначає, що всі українські президенти боялися своїх прем’єр-міністрів.

«Це ще з часів Кравчука, який зробив велику помилку, призначивши Кучму прем’єр-міністрів, а потім злякався його і в результаті втратив владу. Це все тягнеться до цих пір. Зеленський розуміє, що Шмигаль ніколи не зможе очолити ні «95 квартал», ні президентську гонку», — підкреслив він.

Така ситуація, вважає Небоженко, негативно впливає на країну, оскільки«Я маю на увазі, що, якщо завтра Шмигаль скаже: «я йду у відставку, тому що, згідно думку Небоженка, я не зміг утвердити свою програму і отримати добро від парламентської більшості», у відповідь йому Аваков скаже, що можеш куди завгодно йти, а я піду тоді, коли вважатиму за потрібне».