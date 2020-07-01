У британському соборі розмістили «Таємну вечерю» з темношкірим Ісусом

Настоятель собору Сент-Олбанс у Великобританії погодився розмістити на вівтарі «Таємну вечерю» з темношкірим Ісусом Христом.

Це знак солідарності з рухом Black Lives Matter. Про це повідомляє НІЖ.

Картина написана Лорной Мей Водсворт ще в 2009 році. Христа вона писала з жителя Ямайки Тафарі Хиндса.

«Багато експертів сходяться на думці, що Ісус виглядав як типовий житель Близького Сходу, але європейські художники протягом століть зображували його схожим на себе, — каже Водсворт. — Моє зображення таке ж „точне“, як і Христос-флорентієць».

Настоятель собору заявив, що церква не має можливості проповідувати про расової справедливості, але християнська віра вчить, що всі люди однаково створені за образом і подобою Бога. А картина Лорни перетворить вівтар в місце для роздумів і молитов на цю тему.