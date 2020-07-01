Джонсон заявив, що Великобританія буде роздавати паспорти жителям Гонконгу

У Сполученому Королівстві заявили, що запропонують британське громадянство жителям Гонконгу, про що мова йшла ще з літа минулого року. Інформацію підтвердив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Про це повідомляє CNN.

Джонсон під час запитань прем’єр-міністра у парламенті сказав, що його уряд дасть можливість подати заявку на британське громадянство гонконгським власникам паспортів British National Overseas (BNO, британський національний (закордонний) паспорт для осіб, які проживають за кордоном Королівства). Це стосується насамперед тим. кому загрожує тюремне ув’язнення за протести.

Рішення прем’єра пов’язане з прийняттям у Китаї 30 червня закону про національну безпеку.

“Прийняття та введення в дію цього закону є явним і серйозним порушенням китайсько-британської спільної декларації. Це порушує високу ступінь автономії Гонконгу і знаходиться в прямому протиріччі з основним законом Гонконгу… Ми ясно дали зрозуміти, що, якщо Китай продовжить йти по цьому шляху, ми дамо можливість людям зі статусом British National Overseas, в’їхати до Великобританії, щоб залишитися тут жити і працювати, а потім подати заявку на британське громадянство”, – зазначив Джонсон.