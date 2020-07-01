Відставку голови Нацбанку розглянуть на засіданні фракції «Слуги народу»

Питання відставки Якова Смолія з посади голови Національного банку буде розглядатися на засіданні фракції «Слуги народу». Перед цим, заяву розглянуть на засіданні профільного парламентського комітету.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев.

Гетманцев не виключає, що Смолія доведеться займати посаду голови Нацбанку і надалі, якщо депутати не підтримають його відставку. Є голоси за відставку Смолія депутати монобольшинства визначать на окремому засіданні фракції.

«Це можливо. Спочатку ми розглянемо заяву на нашому комітеті. А потім дійсно на фракції. У першу чергу потрібно поспілкуватися з главою НБУ. Він буде в Раді, буде доповідати. Після цього Рада повинна буде прийняти його заяву про відставку», — пояснив він.

Крім того, нардеп вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини з Міжнародним валютним фондом.

«Безумовно, це не покращить відносини України і МВФ. Це очевидно. Я не думаю, що існує прямий взаємозв’язок між цим рішенням і траншами від МВФ. Але дуже багато залежить від того, яку позицію займе сам голова НБУ про підстави його звільнення. Дуже неоднозначна інформація прозвучала щодо тиску на нього з боку ОП. Мені здається, що це дуже небезпечна інформація, яка вимагає перевірки», — зазначив Гетманцев.