Маша Єфросиніна зачарувала мережу чуттєвим відеороликом

Так, українська телеведуча вирішила поділитися пікантною закулісною відеозйомкою під час останньої фотосесії.

Після тривалого відпочинку Маша нарешті із задоволенням повернулась до роботи та майже щодня демонструє доволі яскраві та ефектні образи зі своїх зйомок.

Цього разу у своєму офіційному фотоблозі телеведуча оприлюднила пікантні кадри з чергової фотосесії. На кадрах відеоролику Маша млосно позує перед об’єктивом в приглушеному освітленні. Знаменитість одягнула чорну сукню, яка повністю оголює її плечі. Зокрема, свій образ теледіва доповнила легким макіяжем, а волосся акуратно уклала у низький хвіст. Примітно, що на фоні грає пісня Rival – “Call It Love“. Зокрема, як зазначила у дописі Маша, гарна музика, це завжди, як хороший секс.

На жаль, телеведуча так і не розкрила деталей нової зйомки, однак, як зазначили шанувальники, вони з нетерпінням очікуватимуть результату її роботи.