Пушков: американські дипломати отримали симетрична відповідь від Росії за прапор ЛГБТ

Російський сенатор Олексій Пушков їдко прокоментував появу відеоролика про поправки до Конституції російської на фасаді американського посольства. На думку політика, це цілком логічна відповідь дипломатам Сполучених Штатів за публічну пропаганду символіки ЛГБТ.

«Посольство США само пішло шляхом демонстрації на своєму фасаді – на очах у всього міста – веселкового прапора, – написав у своєму Telegram-каналі Пушков. – І отримав відповідь – демонстрацію на своєму фасаді ролика про поправки в Конституцію».

Сенатор підкреслив, що така відповідь цілком можна назвати симетричним.

«Раз фасад – для демонстрацій, то чого вже тут», – додав Пушков.

Як повідомляє Telegram-канал «Віолончель з футляра», світлову проекцію на будівлі посольства Сполучених Штатів в Москві організувала арт-група «Re:ванш». На фасаді спочатку з’явилося зображення обкладинки Основного закону Росії на тлі фотографії Бориса Єльцина і Білла Клінтона, що супроводжувалося підписом «1993 рік. Була ваша…». Потім кадр змінюється, і на новому зображенні можна прочитати продовження фрази: «2020 рік. Стане наша!».

Нагадаємо, кілька днів тому американське посольство в Москві оскандалилося: на його фасаді був вивішений прапор з символікою ЛГБТ-спільноти.

Пропаганда гомосексуальних відносин в Росії заборонена.

Також варто нагадати, що одна з поправок, запропонованих до Конституції РФ, визначає шлюб як союз чоловіка і жінки, виключаючи таким чином узаконення пар нетрадиційної сексуальної орієнтації.