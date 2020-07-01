У Білій Церкві на хабарі затримали співробітника в’язниці, який вимагав гроші у в’язня

У Київській області затримали голову соціально-психологічного відділення в’язниці, який вимагав від укладеного хабар у розмірі восьми тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Київської області.

«Чиновник ДЗ «Білоцерківська виправна колонія» № 35 затриманий на хабарі. Затриманий начальник відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи державного закладу за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди», — зазначено в повідомленні.

Так, начальник відділення соціально-виховної і психологічної роботи установи, використовуючи своє службове становище, вимагав від укладеного 8 тисяч гривень хабара за не погіршення умов відбування покарання одного з засуджених та передачу ув’язненим трьох мобільних телефонів.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу, чоловікові може загрожувати від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.