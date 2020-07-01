В НБУ попросили президента і Кабмін не тиснути на них після відставки Смолія

Правління Національного банку України звернулося з заявою у зв’язку з відставкою голови Якова Смолія.

Заяву опубліковано в Facebook-акаунті Нацбанку.

У ньому члени правління відзначили, що поважають рішення Смолія про відхід з поста і «розділяють його застереження щодо систематичного політичного тиску».

В правлінні вважають своїм обов’язком продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку.

«Правління закликає президента, уряд і політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком і надати Національному банку можливість виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та Законом України «Про Національний банк України», — сказано в заяві.