Заступники голови НБУ Смолія вирішили не йти у відставку

Заступники голови Національного банку України вирішили не йти у відставку. Раніше заяву про відставку подав глава НБУ Яків Смолій.

Про це йдеться у заяві членів правління НБУ.

Правління НБУ вирішило залишитися на своїх посадах, щоб не порушувати макрофінансову стабільність.

«Члени правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку про відставку і поділяють його застереження щодо систематичного політичного тиску. Правління вважає своїм обов’язком продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку», — йдеться в заяві.

Також члени правління закликали президента, уряд і політиків дати можливість НБУ «виконувати функції, покладені на центральний банк».

Зазначимо, до складу плавлення НБУ входять перший заступник Катерина Рожкова, а також заступники Роман Борисенко, Дмитро Салогуб, Сергій Холод і Олег Чурий.

Нагадаємо, 1 липня глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через «систематичного політичного тиску». За словами першого заступника голови комітету з питань податкової та фінансової політики парламенту Ярослава Залізняка, наслідками відставки Смолія може бути припинення або значне послаблення співпраці з Міжнародним валютним фондом.