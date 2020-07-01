Україна разом з Туреччиною взаємно визнали водійські права

Кабінет міністрів України прийняв постанову про угоду з урядом Туреччини про взаємне визнання водійських прав.
Дане рішення було затверджено під час засідання уряду в середу, 1 липня.
Тепер громадяни України і Туреччини, які проживають на території країн тимчасово або на постійній основі, зможуть обміняти водійські посвідчення за спрощеною процедурою.
Згідно з рішенням уряду, діючі документи будуть визнаватися в обох державах одночасно, як в Україні, так і в Туреччині.
Читайте також: Голосуйте спокійно і чесно. Ваш вибір під захистом, — Аваков розповів про заходи безпеки на дільницях