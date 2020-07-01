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Україна разом з Туреччиною взаємно визнали водійські права

02.07.2020

Кабінет міністрів України прийняв постанову про угоду з урядом Туреччини про взаємне визнання водійських прав.

Дане рішення було затверджено під час засідання уряду в середу, 1 липня.

Тепер громадяни України і Туреччини, які проживають на території країн тимчасово або на постійній основі, зможуть обміняти водійські посвідчення за спрощеною процедурою.

Згідно з рішенням уряду, діючі документи будуть визнаватися в обох державах одночасно, як в Україні, так і в Туреччині.

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