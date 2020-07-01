У держави немає боргів перед шахтарями, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вперше за великий період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт.

Про це він повідомив на засіданні уряду.

«Ще в п’ятницю (26 червня, – прим. ред.) Міненергетики виплатило додаткові майже 340 млн гривень шахтарям державних шахт. Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт в поточному режимі. Майже 40 тисяч працівників отримали належну зарплату», – зазначив Шмигаль.

Він додав, що президент Володимир Зеленський давав доручення вирішити проблему заборгованості по зарплатах шахтарів.

За словами прем’єра, уряду вдалося виконати це завдання, незважаючи на кризу в енергетиці, а також збитки за коронавіруса.

«Надалі я попрошу в. о. міністра енергетики уважно стежити за ситуацією і у разі необхідності дуже швидко приймати рішення», – сказав він.