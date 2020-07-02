Режисер Звягінцев: Країна зсохнулася до Путіна



Режисер Андрій Звягінцев написав пост* на злобу дня. Посипаючи голову попелом, він заявив: «Хіба в такій країні ми всі мріяли опинитися?» І далі продовжив: «Враження таке, ніби країна зсохнулася до Путіна…». Причина, яка спонукала його так висловитися, – вирок товариша по цеху. Для тих, хто не в курсі, не стежить і не знає всіх перипетій, – коротка замальовка.

Андрій Звягінцев: Хіба в такій країні ми всі мріяли опинитися? Взагалі кажучи — справа погань. Враження таке, ніби країна зсохнулася до Путіна з його обнуленням і переписуванням Конституції. Сьогодні оголосили вирок по «театральної справи». Країна так і живе — все перевернуто з ніг на голову. Душно і нудно. Чого нам чекати?

Ось картина, гідна пензля нового Босха: у країні лютує смертельна хвороба, разюча щодня по кілька тисяч осіб; величезний натовп людей в масках голосує за вічність правління монарха, який сидить у «бункері» з дезінфекційним тунелем. Корона на голові у вірусу. Хіба в такій країні ми всі мріяли опинитися?

У п’ятницю в Москві Міщанським судом було винесено обвинувальний вирок режисерові Кирилу Серебренникову. У справі про розкрадання бюджетних коштів було встановлено, що з виділених міністерством культури понад 214 млн рублів в результаті певних фінансових схем було викрадено 129 млн рублів.

Серебренніков був визнаний винним в шахрайстві в особливо великому розмірі і засуджений до покарання.

Три роки умовно і штраф 800 тис. рублів – такий вирок суду. На користь держави підлягає зверненню також майно режисера, заарештований по цій справі (зреді іншого там значиться квартира в Німеччини вартістю 300 тис. євро, придбана в період, коли відбувалися розкрадання).

Це все коротка витримка з довгого і гучного процесу, пов’язаного з проектом «Платформа», яку розвивав Серебренніков на гроші Мінкульту. Разом з ним фігурантами у справі проходили ще кілька людей, які також отримали умовні терміни.

І ось на цьому тлі за «гарячими слідами» Звягінцев пише про повну безнадійність. Мовляв, і душно, і нудно, і чого нам (їм) чекати тепер. Про опричників, пише. Про те, що волі не бачити. Про країну без перспективи, де сам головний в бункері з дезінфекційним тунелем, а юрба в масках голосує за вічність монарха. І як боляче споглядати це народженим для творчості і дерзання. Дивитися на суспільство, позбавлене людяності, – це кошмар. Картина Босха.

Читаєш все це. І всередині закипає. Образити художника. Як так сміли?

Тільки знаєте… Коли сам Звягінцев згадує слова адвоката Серебренникова, «замість того, щоб судити злочинців — бухгалтерів з їх спільниками «обнальщиками». І читаєш ще слова Серебренникова про гроші, які переводили в готівку, в чому, правда, своєї провини він не бачить, мовляв, господарську діяльність не вів ніякої адміністративну посаду не займав**. Виникає інше почуття. Якогось прикрого непорозуміння.

Про що це вони? Переведення в готівку було, але це не ми, точніше, ми тут ні при чому, це всі інші, ми займаємося творчістю. Не судіть артиста. А судите – значить творіть неправосуддя апріорі, ввергаете країну під владу опричників. Що це за антитеза? Що за протиставлення себе суспільству? Так якщо схема переведення в готівку була, і гроші «попливли кудись», і суд встановив це – значить все-таки звинувачення в розкраданні не на порожньому місці виникла. І суд це розібрав і встановив, що так і є. Або тим, хто «народжений для творчості і дерзання» потрібно прощати багато?



Ні, так не буває. Тому Звягінцев може і іменитий режисер, володар численних нагород міжнародних фестивалів і Серебренніков – великий талант. Але не треба клепати на країну, коли в гарматі хтось засвітився. Країна не зсохнулася до Путіна. Це хтось просто застряг в іншій країні, де можна було всі, чи майже всі, особливо якщо ти не з натовпу, яка просто голосує.