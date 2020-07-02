Звинувачення у справі про жертви згорілої в Одесі готелі «Токіо-Стар» пішло в суд

Прокуратура Одеської області направила в суд обвинувачення проти співвласника старшого адміністратора та адміністратора одеської готелю «Токіо-Стар», за підозрою у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до пожежі та загибелі людей в ніч на 17 серпня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора у середу, 1 липня.

Як відзначається, під час слідства правоохоронні органи також повідомили про підозру у аналогічному правопорушенні другому співвласнику та відповідального за ремонт електромережі готелі. Зараз вони перебувають у розшуку у зв’язку з приховуванням від органів розслідування.

За інформацією слідства, співвласник готелю — директор та кінцевий бенефіціар юридичної особи — організував її діяльність у нежитлових приміщеннях ремонтного цеху колишнього трамвайного депо, що не відповідало вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва.

Старший адміністратор готелю відповідала за дотримання в готелі вимог пожежної безпеки, а адміністратор працювала в день виникнення пожежі, але після спрацьовування протипожежної системи неодноразово вимикала її і не забезпечила виклик рятувальників і не вжила заходів щодо евакуації мешканців готелю.

Під час розслідування правоохоронці допитали 186 осіб — свідків, очевидців події, потерпілих. Також було проведено впізнання 9 загиблих, 8 оглядів місця події, 11 обшуків, 84 виїмки документів, призначена та проведена 31 судова експертиза.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Слідчого управління Головного управління Нацполиции в Одеській області.