У Сіетлі поліція почала жорстку зачистку вулиць від протестуючих, захопили центр міста

В американському Сіетлі поліція почала зачистку мітингувальників у «Автономної зоні Капітолійського пагорба».

Відповідне відео опублікував RT в Телеграм-каналі.

Як видно на записі, колона правоохоронців зі зброєю і палицями витісняє з вулиць протестувальників. Тих, хто чинить опір поліція затримує.

Поліцейські раніше попередили про розгін протестувальників. Відповідне розпорядження дала мер Дженні Дуркан. Людей попросили покинути територію протягом восьми хвилин, після чого пообіцяли затримувати. За останніми даними, опублікованими в Twitter-акаунті поліції, заарештовано понад 30 осіб.