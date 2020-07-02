Харків’янин продав лікарні неіснуючі фотоальбоми майже на три мільйони гривень

У Харкові слідчі повідомили про підозру підприємцю за фактом привласнення грошей в особливо великих розмірах. Своїми діями чоловік завдав державі збитків майже на три мільйони гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, було встановлено, що бізнесмен уклав договір про закупівлю товару з комунальним закладом охорони здоров’я. Чоловік виготовив і скріпив своєю печаткою видаткову накладну, згідно з якою він передав в установі 8 000 фотоальбомів на загальну суму 2 864 000 гривень. Також зловмисник виготовив договір на зберігання альбомів для фотографій, згідно з яким він безкоштовно зберігає товар до кінця 2020 року.

2 квітня чоловік передав головному бухгалтеру установи згадану накладну. Бухгалтер підписала документ, але не перевірила фактична наявність товару, зазначеного в накладній. У той же день зловмисник звернувся до головного лікаря і дав йому на підпис договір відповідального зберігання неіснуючих альбомів та акт прийому-передачі товару.

13 квітня установа охорони здоров’я на підставі платіжного доручення провело оплату за неіснуючі альбоми на рахунок підприємця.

1 липня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 5 ст. 191. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.