Якщо вам не повідомляють результати тесту на COVID-19 — пишіть мені, — санлікар Ляшко

На сьогодні в Україні немає черг серед людей, які очікують на результати свого ПЛР-тесту на коронавірус, запевняє головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Якщо тест затримують, Ляшко порекомендував звертатися до нього напряму.

Однак Ляшко визнав, що були черги у Львівській області, на Волині та Закарпатті, — передає Громадське.

«Зараз таких ситуацій не повинно бути. Якщо є затримка, де по тижню, по два не дають інформації, будь ласка, пишіть мені у соцмережі, я розгляну особисто», — запевнив він.

Санлікар пояснивши черги тім, що МОЗ лише «розвивало лабораторну спроможність», тоді як була велика кількість звернень одночасно.

«У Львові привозили велику кількість від контактних, захворілих, альо спроможність лабораторій була невеликою — 250-300 тестів. Зараз ми вивели її на спроможність 1,5 тисячі тестів на добу», — розповів Ляшко.

Він уточнивши, що також тести з тих регіонів, де є черги, передали до лабораторій інших регіонів, аби розвантажити їх.

«Зараз у нас з’єднання являється певна черга тільки у Донецькій області, але ми також оперативно реагуємо. Тому якщо виникають такі випадки, це вже десь збій у нашій системі — не в лабораторній, а саме в передачі даних від лабораторії до лікуючого лікаря. На це треба оперативно реагувати», — підсумував головний санлікар.