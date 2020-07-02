Секретар ради оборони Білорусі пригрозив застосувати армію проти протестувальників

Секретар ради оборони Республіки Білорусь Андрій Равков заявив, що Збройні сили країни мають право брати участь в «відновлення конституційного порядку».

Про це передає СТБ.

За його словами, можливість використання армії у придушенні «кольорових революцій» передбачена у воєнній доктрині держави.

«У рамках протидії усьому цьому ми змушені були внести пропозицію, і воно було затверджено у військовій доктрині – те, що Збройні Сили україни мають право згідно з Конституцією та іншими законами, що забезпечують діяльність воєнної організації держави, брати участь у відновленні конституційного порядку на території Республіки Білорусь», — сказав він.

9 серпня в Білорусі повинні пройти президентські вибори, в яких буде брати участь несменяемый 26 років глава РБ Олександр Лукашенко.