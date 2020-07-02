«Це був жарт»: санлікар Ляшко прокоментував свою заяву про намір іти в президенти

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснивши, що в одному з інтерв’ю він пожартував, коли сказав, що планує балотуватися в президенти України у 2029 році.

Про це він заявив в ефірі Громадського.

«Це був жарт, і ми повинні це розуміти», — сказав Ляшко. «Якщо ми у 2029 році будемо пам ” ятати прізвище Ляшко, головний державний санітарний лікар, який може впливати на країну… але я думаю, що ні», — додав він.

Коментувати свою можливу участь у наступних виборах мера Києва Ляшко не захотів: «Будемо коментувати, коли зникне слово чуйні, коли буде офіційна позиція».

На запитання, чи зустрічався він вже з президентом Володимиром Зеленським або головою його офісу Андрієм Єрмаком з цього питання, Ляшко відповів: «Я підтримую довіру президента до мене як до головного санітарного лікаря, якщо буде така розмова, думаю, ви почуєте офіційну позицію і президента, і головного санлікаря».