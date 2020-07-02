У Монголії ввели жорсткий карантин по бубонної чуми

У Західній Монголії зафіксовано спалах бубонної чуми. Чоловік 27 років був доставлений в лікарню, юна дівчина перебуває в критичному стані.

Вона прямо і побічно в потенційно небезпечний за період заразності контактувала з чотирма з гаком сотнями людей.

Про спалах чуми оголосив Національний центр вивчення зоонозних інфекцій. Обидва хворих вжили в їжу м’ясо бабака — бабаки є переносниками чуми. У Монголії періодично спалахують чумні вогнища — так, у минулому році від неї померли дві людини.

Безстроковий жорсткий карантин введений владою в регіоні Ховд на заході Монголії.