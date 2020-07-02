З 1 липня українцям набагато простіше змінити постачальника газу

З 1 липня набуло чинності прийняте Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) рішення, що дозволяє українцям вільно змінювати постачальника газу.

Про це повідомлялося на сайті прес-служби комісії.

Зазначається, що постанова спрямована на полегшення умов укладення договору поставки природного газу між побутовими споживачами та постачальниками, а також спрощення процедури зміни постачальника природного газу.

Постановою передбачається, що для зміни постачальника побутовому споживачеві необхідно буде направити новому постачальнику заяву-приєднання до умов договору. У той же час участь або надання підтвердження з боку чинного постачальника не потрібно.

Нагадаємо, що відповідне рішення в НКРЭКУ прийняли під час засідання 10 червня.