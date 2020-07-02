У лікарні Києва помер 6-річний хлопчик, якого побив його хрещений під час п’янки

Прокуратура у кримінальному провадженні за фактом жорстокого побиття 6-річного хлопчика в Києві перекваліфікувала дії підозрюваного на умисне вбивство у зв’язку зі смертю дитини.

«Не вистачає слів, щоб описати це злочин. Дитині провели ряд складних операцій. На жаль, незважаючи на зусилля лікарів, хлопчик помер. Нелюда, якого затримали на місці події, взяли під варту», — написала прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, повідомляє Інформатор.

Нагадаємо, 25 червня в чергову частину столичної поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шолом — Алейхема випала дитина 2014 народження. Медики хлопчика госпіталізували в дитячу лікарню, він був без свідомості.

На місці події правоохоронці виявили мати дитини та її друзів, які перебували в стані алкогольного сп’яніння. Родичі, щоб приховати сліди злочину, навмисно ввели в оману лікарів, звертаючи увагу на те, що дитина нібито випала з вікна.

Попередньо поліція встановила, що хлопцеві тілесні ушкодження наніс його хрещений батько, який в компанії ще кількох чоловіків і матері потерпілого вживав алкогольні напої в квартирі. В сусідній кімнаті слідчі виявили сліди крові, а потім встановили і свідка, який розповів, що хресний зайшов у кімнату хлопчика, а через деякий час виніс його побитого і без свідомості на руках.

По даній справі спочатку кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Після смерті дитини прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного на умисне вбивство.