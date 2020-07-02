В центрі Тернополя серед білого дня у матері намагалися вкрасти дитину

У Тернополі невідома жінка намагалася викрасти дитину. Відео з інцидентом опублікував Микола Голубєв на своїй сторінці в Facebook.

На відео можна помітити, як жінка в теплих чоботях і куртці стоїть біля лавки. На ній надіта медична маска, тому розгледіти обличчя не можна.

У момент, коли дитина трохи відбігає вперед від матері, невідома нахиляється і намагається схопити його. Мати, яка в той момент розмовляла по телефону, зуміла вчасно зреагувати і взяти доньку за руку.

«Будьте дуже обережними з дітьми, ось що було сьогодні вранці», –написав автор.

Після інциденту жінка в теплому одязі пішла.

«Може просто неадекват. А може на спецзавдання: маску, косинку, куртку і зняла спідницю і не дізнаєшся», «одягнена так, ніби маскується», – коментують користувачі Мережі.





