Дуа Липа в мини-бикини показала смелый образ

Красотка забыла о приличии

Известная певица Дуа Липа удивила фанатов откровенным образом, показав самое интересное

На фото Липа показывает себя в розовом бикини, клаптики ткани которого были в виде мишек. Остальная часть купальника состояла из веревочек, но это никак не смутило Дуа. Красотка снимала себя в зеркало и показывала свою пышную грудь и то, что находится ниже пояса. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 4 миллионов лайков и написали множество комплиментов:

“Девушка мечты”, “Так мило”, “Мой любимый”, “Медведи Тедди никогда не выглядели такими горячими”, “Соблазнительная бомба”, “Даже зеркало покраснело”.

Ранее мы сообщали, что певица косовского происхождения Дуа Липа показала своего молодого человека и поздравила его.

На фото Дуа и Анвар Хадид (так зовут молодого человека) сидят на лавочке. Липа целует парня, пока он обнимает ее рукой.

Сообщалось, что британская певица Дуа Липа покорила внешним видом в развратном топе.

Дуа Липа позировала в зеленом топе с завязкой посередине. Наряд обтянул формы красотки, в частности, ее грудь и тонкую талию.

Одно из отверстий для завязок было пустым, поэтому образ получился еще более откровенным: “Ну, просто шикарно”.