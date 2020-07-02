В Киеве горела высотка

Пожар в 9-этажном жилом доме на улице Зодчих, 32-Б, вспыхнул 27 июня. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 7-м этаже. На момент прибытия бойцов ГСЧС в квартире никого не было.

В 14:27 пожар был ликвидирован. Огонь повредил личные вещи, оконную раму и кухонную мебель.

На месте работали 15 спасателей и 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники. Что стало причиной пожара, выясняют специлисты