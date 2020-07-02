Лікар назвала напої, які небезпечно вживати у спеку

Дієтологиня Олена Соломатіна стверджує, що окремі напої можуть нести організму шкоду і небезпеку, якщо вживати їх в сильну спеку. У числі таких шкідливих напоїв, зазначає медик, особливо виділяються ті, які містять в своєму складі кофеїн.

За словами експертки, напої на зразок чаю, кави або енергетиків, які містять в собі багато кофеїну, не насичують клітини організму поживними речовинами і рідиною, а тільки сильніше зневоднюють їх. Іншими словами, подібні напої не просто не можуть ефективно втамувати спрагу, але ще і несуть в собі певну небезпеку, оскільки при зневодненні організм залишається без важливих і корисних речовин і мікроелементів. “Якщо ви не бажаєте відмовляти собі у вживанні чашки улюбленої кави, супроводжується кожен такий прийом парою склянок звичайної води”, – радить медикиня.

Крім того, дієтологиня зазначає, що існують і інші напої, які небезпечно вживати в літню спеку. У їх число входять лимонади, пиво, а також різного роду солодкі газованої води. Вона зазначає, що такі напої мають підвищений глікемічний індекс, тобто, вони досить швидко підвищують рівень вмісту цукру в крові. Подібні коливання чреваті появою передумов до розвитку різних розладів ендокринної системи, а також діабету, ожиріння, захворювань ССС.

“Якщо говорити про пиво, то алкоголь, який міститься в його складі в поєднанні з досить високою здатністю підвищувати рівень цукру, здатний заподіяти організму непоправної шкоди. Я б не рекомендувала вживати навіть безалкогольне пиво. Це сечогінний напій, який позбавляє організм вологи, а вона так важлива в жарку погоду”, – додала фахівчиня.

Замість зазначених напоїв Олена Соломатіна настійно рекомендує звернути увагу на кефір, натуральний квас, айран або просту питну воду. Також непогано підійде для цих цілей напій з чайного гриба.