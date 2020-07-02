Відчуття початку кінця

Треба сказати, я абсолютно вірю, що «поправка Терешкової» не планувалася спочатку. Що обнулення як оперативна профілактика «рисканья очима по наступникам» — це правда.

Є така точка, особливо в знайомих маршрутах або звичних справах, коли ти розумієш, що попереду менше, ніж позаду.

Якийсь умовний “екватор”. Він завжди відчувається як початок кінця. Траса від Кольцова до Тагілу вся йде в лісах, без заходу в міста, шлях короткий, всього дві години, але тоскний, майже без зміни пейзажу. А з покажчиком на поворот до Верх-Нейвинску час біжить бадьоріше, ти проїхав більше, ніж залишилося, ось-ось вже на місці.

Навіть коли дуже потрібний файл скачуємо — з 51% цей процес вже майже не дратує. Залишилося всього 49, насіння.

Позаду 21 рік, і всі ті, хто навіть старанно жене від себе цю думку, для кого майбутнього не існує, як-то починають розуміти, що екватор позаду. Що ще 21 року не буде.

Скільки буде — ніхто не знає, місяць або десять років, але в сумі більше 40 не вийде, ймовірність 90-річного президента Російської Федерації — зникаюче малоймовірна.

Тобто раптом, як-то, поступово, по трішечки, трішечки став обозрим кінець. Його не виміряти абсолютно, але можна відносно просто поглянути назад: попереду — менше. Це, може бути, ще не захід, але давно не зеніт епохи.

І якщо десь на нескінченній прямій ще можна думати, що будь-завтра буде точнісінько таким же, як будь вчора, то зараз вже зрозуміло, що коли-то, на відрізку, що менше минулого, раптом настане новий день.

Тут вже не можна заспокоюватися комфортної невизначеністю. Треба відповідати на питання: а хто в цьому завтра забезпечить мої права власності, положення в ієрархії, особисту свободу та безпеку сім’ї?

Ось це я зараз голова держбанку, нафтової компанії, суб’єкта Федерації чи міністерства, член Ради безпеки. А завтра хто? Самий головний Начальник, почесний пенсіонер з втішним сенаторським кріслом або засуджений УЩ 349/13?

Я залишуся у власному палаці або втечі по світлу від кредиторів Тельман Ісмаїлов? Ледве ж пара років пройшла з втрати патроном посади, як людина, положення якого здавалося непорушним, співправитель Москви фактично втратив абсолютно все. І це не стало результатом вільних виборів, приходу опозиціонера до посади, навіть не результатом якоїсь кривавої апаратної розправи. Юрія Михайловича Лужкова, з пошаною покартав за корупцію по телевізору, відправили розводити бджіл. Але всі домовленості, вся колишня ієрархія, права і статуси були переглянуті в один день.

Дай бог Володимиру Володимировичу здоров’я і сил на довгі літа, але «очі нишпорити» з кожним днем більше. Бо прийняти поправки можна в Конституцію, навіть у закони природи, але рух часу це не зупинить. Ті, хто думають жити далі, — будуть думати, як їм жити далі.