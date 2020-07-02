Майже 900: в Україні знову збільшилося число хворих коронавірусом за добу

Число заражених коронавірусом в Україні становить близько 46 тисяч.

Станом на 2 липня в Україні виявили різке збільшення числа випадків коронавіруса — за минулу добу заразилися ще 889 осіб. Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській області, Києві, Рівненській, Закарпатській, Волинській, Донецькій областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.

Всього в Україні вже 45 887 інфікованих, з них 1 185 померли і більше 20 тисяч одужали. Зокрема, за минулу добу померли 12 чоловік і 505 осіб одужали.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко написав на своєму Telegram-каналі, що за минулу добу заразилися ще 104 киянина і троє померли. Всього з-за вірусу померли 111 мешканців столиці.

На сьогодні в столиці вже 5242 підтверджених випадки захворювання COVID-19.

Відзначимо, останні дні в Україні фіксують зменшення кількості нових випадків коронавіруса майже вдвічі порівняно з минулим тижнем. Вчора було менше 700 заражених на добу. Хоча тиждень тому був антирекорд — понад 1000 нових заражень.