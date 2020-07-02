У Києві під час сімейної сварки син ножем зарізав матір, поки батько сидів на балконі

У середу, 1 липня, у Шевченківському районі приїхали на виклик по домашньому насильству патрульні у квартирі виявили тіло жінки. На місці затримали і передбачуваного вбивцю.

Від мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Глибочицька надійшла інформація про домашнє насильство. Заявники повідомили, що сусіди голосно лаються і чутні звуки бійки. Повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

Коли патрульні прибутку за адресою виклику, їх біля під’їзду очікували стурбовані сусіди. Інспектори спробували потрапити в квартиру, але в ній панувала тиша, двері їм ніхто не відчиняв.

Обстежуючи територію, на балконі під’їзду патрульні виявили жителя закритої квартири, який перебував у стані шоку і просив про допомогу. За його словами, у квартирі залишилася його дружина і 30-річний син. В сім’ї виник конфлікт, чоловік зміг втекти, але тепер боїться за життя дружини, яка залишилася в квартирі.

Патрульні прийняли рішення якомога швидше потрапити в приміщення. Один з сусідів дозволив інспекторам скористатися його балконом. Патрульні перелізли з балкона сусіда в квартиру, де можливо стався злочин.

В одній з кімнат поліцейські виявили тіло жінки з ножовими пораненнями, на жаль, вже без ознак життя.

Поруч стояв чоловік, якого одразу затримали патрульні. На місце викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського району для фіксування обставин злочину відповідно до норм КПК України.